Catherine GOETZ

Chef de projet informatique, je peux vous apporter ma collaboration dans la spécification et l'encadrement de la réalisation d'outils informatiques internes ou de projets informatiques transversaux impliquant plusieurs contributeurs.

Experte sur les solutions Microsoft Project Server 2010 et sharepoint 2010, spécialisée en méthodologie de gestion de projet, je peux également vous aider à professionnaliser vos équipes en matière de conduite de projet. De même je peux vous accompagner dans une démarche de certification ISO ou pour atteindre un niveau 3 de maturité CMMI ou plus simplement pour créer une cellule d'audit interne de processus.