Fabienne SAINFLOU

J'accompagne des personnes de tous profils dans l'élaboration de leur projet professsionnel, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, soit pour un retour à l'emploi, une création d'entreprise ou une recherche de formation. J'analyse un parcours à l'aide de la méthodologie "Histoire de vie", mon approche est centrée sur la personne, mon écoute active et mes accompagnements toujours personnalisés. Je suis accréditée par le FONGECIF ALSACE depuis 2016 et vous accompagne dorénavant aussi, si vous décidez d'entreprendre un bilan de compétences.



Je suis également coach certifiée. Le choix du parcours Coach de l’IFG CNOF s'inscrit pour moi, dans la recherche d'une formation clinique. L’approche théorique de l’Ecole de coaching s’appuie en effet, sur les fondements de la psychanalyse, c’est une méthode d’accompagnement axée sur la prise en compte des besoins du coaché, son désir, ses aspirations, ses freins mais aussi ses potentiels.

L’approche clinique met la parole du coaché au centre du process. C’est grâce à une écoute active et bienveillante et un espace de silence, que le coaché retrouve le sens de sa propre parole, prenant ainsi conscience des processus inconscients qui limitent ses capacités de changement.



Mes compétences :

Conseil

Coaching individuel

Formation professionnelle

Accompagnement individuel

Animation d'ateliers

Bilan de compétences

Conduite du changement

Techniques de Recherche d'Emploi et de Stage

Bilingue allemand

Bilingue anglais