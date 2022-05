Yolande MAHR

Depuis avril 2013 : Création d'une structure de formation, Audit, gestion de projet, évaluation interne

Alsace PRO FORM SANTE (APFS )



Organisme de formation continue, d’Audit et de Conseil.



Les formateurs intervenant auprès de APFS sont experts dans leur domaine. Personnes de terrain, ils partagent avec vous leurs expériences et vous apportent des solutions immédiatement opérationnelles, grâce à la diversité de leur formation initiale, de leur cursus professionnel, et des secteurs d'activité dont ils sont issus. Professionnels, mais surtout hommes et femmes de convictions, les formateurs partagent nos valeurs ; ils ont la même passion de l’autre et le désir de le faire progresser. Experts en pédagogie, ils maîtrisent les mécanismes d’appropriation, d’apprentissage et de conduite du changement.



Toutes nos formations s’appuient sur les recommandations de bonnes pratiques les plus récentes, basées sur une littérature probante. Une veille documentaire nous permet de vous apporter des informations pertinentes et actuelles. Plusieurs formations que nous vous proposons vous permettront de satisfaire l’obligation annuelle de DPC (développement professionnel continu, loi HPST en vigueur depuis le 1er janvier 2013).





Expérience de cadre de santé coordonnateur en HAD pendant 7 ans

- gestion d'une équipe d'encadrement

- gestion du service administratif

- gestion des intervenants du secteur libéral (facturation, convention, formation)

- gestion des prestataires de matériel médical (convention, négociation de tarifs, gestion des problématiques)

- chef de projets : création d'un organisme de formation, développement des chemins cliniques



Mes compétences :

Pédagogie