Fabienne JOLY

Mon cœur de métier se situe dans l’accompagnement de personnes vulnérables, dans le pilotage de projets et dans la formation professionnelle. Mon domaine d’activité : l’action médico-sociale.



Mes missions m’ont amenée à rechercher et promouvoir l’autonomie des personnes, à gérer des programmes de prévention sanitaire, puis à partager mon expérience lors de sessions de formations ponctuelles.



Ma connaissance du terrain ainsi que mes formations universitaires en management des organisations de santé et en gérontologie, me conduisent aujourd’hui à RECHERCHER UN POSTE DE CADRE INTERMEDIAIRE dans une organisation médico-sociale.































Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion administrative

Conduite de réunion

Gestion budgétaire

Formation professionnelle