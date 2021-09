Nicolas KHODJA

Titulaire dun Master 2 « Management des organisations de santé », et fort de 25 années dexpérience, j'ai pu acquérir de solides compétences dans le secteur médico-social, que ce soit dans le management du personnel, les relations partenaires, les relations prescripteurs, la gestion budgétaire, la démarche qualité ou la gestion quotidienne d,un établissement.



Forte capacité à négocier Diplomate

Capacité à gérer les situations de crise

Solide maîtrise de l'informatique et des systèmes d'information Autonome - Méthodique

Conduite de projets et leurs déploiements

Optimisation des ressources

Capacité à créer des réseaux

Capacité d,écoute

Capacité à accompagner le changement

Forte capacité d,adaptation

Entretenir une forte cohésion et un bon climat social

Sympathique