Clotilde HECKEL-LEVISTRE

Assistante commerciale B to B avant-projet et développement de secteur en mobilier spécifique et lits médicalisés domaine Hospitalier / maisons de retraite / structures médico-sociales.



Bretagne Pays de Loire Normandie Île de France Bourgogne Nord Franche Comté Champagne Ardennes Alsace Lorraine



Bonne négociatrice, autonome, force de proposition, j'aime me concentrer sur de nouveaux projets.



Actuellement en CDI je souhaite évoluer vers un poste de commerciale sédentaire ou itinérant.



Mes compétences :

Administration des ventes

Télémarketing

Négociation

Techniques de vente

Grand Comptes

Relations commerciales

Développement commercial