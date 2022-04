Catherine GOMBEAUD

Suite à 20 ans en tant que chef d'entreprise d'une TPE de production aquacole, j'ai souhaité une reconversion qui me place au cœur des problématiques actuelles.

Sensible à mon environnement, je souhaite m'investir dans une organisation ou le concept de développement durable et de démarche citoyenne a toute sa raison d'être.

Qu'il s'agissent des conditions humaines, ou de ressources au sens large, mon objectif est de participer à l'amélioration des pratiques et à l'évolution des pensées dans une dynamique de responsabilité sociétale.

Sachant être à l'écoute, j'aime évolué dans un climat social serein ou chacun peut trouver sa place et apporter ses propres compétences dans un objectif commun.

Manager QSHE, formatrice PSE, je veux avant tout transmettre ma conviction qu'il est parfois simple d'avancer ensemble vers l'excellence; que par la prévention, on se donne toutes les chances d'anticiper les difficultés.

Puisque des changements s'imposent pour garantir la qualité de vie, la sécurité et la santé des populations , je tiens à m'impliquer, à mettre mes compétences, mon dynamisme et toute mon éthique au service de cette démarche.

Je souhaite évoluer avant tout dans des projets qui ont du sens et des valeurs à défendre parce qu'elles sont nobles.

J'envisage mon épanouissement dans celui des autres !



Mes compétences :

Développement Durable

Environnement

Assurance qualité

Gestion de la qualité