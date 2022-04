Ma pricipale mission est de former le personnel des magasins carrefour market integres et franchises sur les rayons maree et fruits et legumes.

les formations sont presentielles, de 1 a 3 jours selon le statut et le besoin, leur but etant de professionnaliser les equipes via la maitrise de competences et de savoirs faire.

la formation peut egalement consister en un accompagnement dans le cadre de deploiement d'un nouveau concept.