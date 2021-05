Catherine GONCALVES

Les divers postes que j'ai occupés m'ont permis de mener des missions de restructuration de fonctions commerciales, de mise en place de nouvelles procédures en plus de la gestion et du management pluridisciplinaire de ces établissements. J'ai également réalisé avec succès l'intégration et l'absorption d'équipes et d'activités commerciales suite au rachat de sociétés tout en veillant au bon climat social de l'unité.

Ma dernière affectation m'a quant à elle fait découvrir l'univers du projet et le management transversal ainsi que la conception de process.



Mes compétences :

challenger

Customer Relationship Management

Invoicing > Issuing Invoices