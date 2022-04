Catherine GRANDCOING

Coach, je mets au service des personnes et des entreprises que j'accompagne 20 années d'expériences à des fonctions de direction associées à une double formation d'ingénieure et de psychologue.



Professeure, j'enseigne la communication au Conservatoire National des Arts et Métiers, et la communication et le développement personnel à l'ENSAE ParisTech et à l'IAE Paris Sorbonne.



Présidente de l'Association des Anciens élèves de l'ENSAE ParisTech et co-rédactrice en chef de la revue Variances.