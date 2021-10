Sylvie DEROZIERES GODRON

Directeur Information Communication Formation pour le Fonds de Garantie des Dépôts depuis octobre 2012

Directrice de la Communication Media, RP, communication web - 3 SUISSES France 2010-2012

Responsable Stratégie de la Marque Bouygues Telecom 2005-2010

Directrice associée DDB Brand & Business Consulting Marque et Innovation 2000-2005

FCB, Groupe de communication Directrice du Développement 1995-2000

Y&R, Agence de Publicité, Directrice de Clientèle international 1990-1995

- Communication institutionnelle et commerciale

- Stratégie de marque, marketing stratégique et études de marché

- Campagnes et parcours clients en multicanal on-off line

- E commerce-Services-Luxe-Grande consommation



Mes compétences :

Marketing

Communication

Publicité