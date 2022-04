Catherine GREMAUD

Depuis 16 ans, j’assure des fonctions de management et de direction dans des structures où la réflexion stratégique, la culture de projet (institutionnel et politique) sont des impératifs.

Compétences plus spécifiques:

- Connaissance du monde des entreprises privées et publiques et de leurs enjeux par rapport à l’emploi des Personnes en situation de handicap

-Connaissance des réseaux d’acteurs et des enjeux institutionnels dans le domaine de l’insertion professionnelle des Personnes en situation de handicap

Savoir faire particuliers:

- Evaluer et analyser les contextes d’interventions

- Coordonner et assurer une fonction de médiation entre les différents niveaux décisionnels (opérateurs, partenaires sociaux, institutionnels)



Mon expérience professionnelle dans le domaine du handicap me permet d’afficher une expertise au service des partenaires institutionnels et opérationnels afin de leur proposer des projets adaptés aux besoins des personnes handicapées et qui tiennent compte à la fois de l’évolution des dispositifs juridiques et du contexte socio-économique



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Handicap et emploi

Handicap et formation professionnelle