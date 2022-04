Catherine GUÉRINOT

Psychologue-expert durant 22 ans dans les secteurs sanitaire et médico-social, je souhaite développer mon savoir-faire au sein d'équipes pluridisciplinaires mobilisées dans les missions de soins et d'accompagnement :

- des enfants, adolescents en situation d'exclusion et leur familles

- des personnes âgées dépendantes

- des patients nécessitant des dispositifs adaptés de soins palliatifs

- des personnes en fin de vie requérant des aides médicales et psychiques

Contribuer à optimiser la dimension humaine dans les actes de soins, renforcer la prise en compte de la souffrance physique et morale du patient, constituent les pivots de ma démarche.



Mes compétences :

Rigueur et autonomie de travail

Capacité à travailler en équipe

Force de propositions et de solutions