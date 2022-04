Catherine GUICHARD

Après une formation scientifique, qui l'eût cru, c'est la psychologie sociale que j'ai choisie. Mon DESS et le titre de psychologue du travail en poche, j'intègre l'ACOPAD. Recrutement, évaluations de candidatures sont mon quotidien. Puis en 2008, j'intègre ACS Consultants où j'interviens sur un champ de compétences élargi. Chef de projet RH, j'accompagne aujourd'hui les entreprises privées et publiques dans leurs projets de développement et management des ressources humaines, ainsi que les organismes du secteur social et médico-social dans leur démarche d'amélioration continue (Evaluation externe, GPEC, projet d'Etablissement...)

Chargée de développement dans le Cabinet ACS Consultants, je souhaite créer des contacts, dans le cadre de partenariats d'affaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Gestion des talents et des potentiels

Recrutement

Evaluation externe et conseil ESSMS

Gestion de carrières