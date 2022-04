Catherine GUILLAUD

Après quinze années passées comme directrice de la communication et des relations publiques au Théâtre du Merlan scène nationale de Marseille, je me suis spécialisée dans l’accompagnement de projets culturels - individuels ou collectifs - à travers des missions de communication ou de formation des acteurs culturels.

Depuis 2006, j'interviens régulièrement auprès de festivals ou événements, dans les secteurs du cinéma, de l’urbanisme. de l’environnement, et du spectacle vivant.



Depuis toujours, je suis passionnée de voyages, et pars régulièrement à la découverte des autres cultures dans le respect de leur environnement, ce qui me conduit tout naturellement à m’intéresser au tourisme durable et plus particulièrement au management et à la communication de projets dans ce secteur.





Mes compétences :

Art

Cinéma

Communication

Culture

Danse

Ecriture

Environnement

International

Musique

Nature

Photo

Spectacle

Théâtre

Voyage