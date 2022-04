Catherine GUILLEUX

Collaboratrice de Direction - Ets Delpech

Bordeaux Métropole Aménagement, LP Promotion, Cabinet Rabau Darchand, Foch Immobilier, Foncia Chabaneau, , Cabinet Rivière…et particuliers

Gestion commerciale, administrative, et des ressources humaines de l’établissement.

Gestion des commandes et des achats, établissement des devis.

Planification des interventions et gestion de l’atelier de fabrication (5 personnes)

Facturation, règlements, gestion de la trésorerie, règlements fournisseurs.

Collaboration avec expert comptable.

Constitution des réponses aux appels d’offres.

CA + 25% en 1 an, meilleure rentabilité ...



Mes compétences :

Publicité

Community management

Communication

Marketing

Web

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Comptabilité

Administration d'entreprises