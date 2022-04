Catherine HALUPNICZAK

Depuis novembre 2006



En charge de toute l'organisation administrative (et de la comptabilité) de l'Association des Diplômés du Groupe Tbs (Toulouse Business School)



Les principales missions que je gére avec les permantes et les benevoles :



1- la mise à jour de l'annuaire des diplômés commence à porter ses fruits.

Aujourd'hui, 74% des diplômés, tous programmes confondus, sont joignables par email. Et la Communauté des diplômés de TBS grandit de jour en jour.



2- le site internet,assorti d'un espace emploi, présente entre autres services des offres d'emploi ciblées sur les profils des diplômés du Groupe Tbs



3- Laurence Masseron, responsable du Pôle Carrières et Emploi, met tout en œuvre pour aider les diplômés à se positionner, se repositionner....



Mes compétences :

Bureautiques

Traduction anglais français

Organisation d'évènements

Management d'équipe