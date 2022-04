Arnaud VÉRITÉ

De formation école supérieure de commerce, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'ingénieur formation à la direction de la formation du groupe France Télécom - Orange. J'ai alors piloté pendant 2 ans la conception et l'élaboration de cursus de formation (principalement internationaux) à l'attention des salariés du groupe.



J'ai ensuite travaillé pendant 8 ans dans le conseil en stratégie, organisation et management. J'ai développé des compétences en pilotage et management de projets de transformation, en conduite du changement, en formation et en performance opérationnelle.



Je suis intervenu principalement dans 6 secteurs :

- Les Télécommunications (Auchan Télécom, Bouygues Télécom, Carrefour Mobile, Coriolis Télécom, Débitel, France Télécom, GIE Préventel, La Poste Mobile, NRJ Mobile, Omer Télécom, Orange Caraïbe, Orange France, Orange Réunion, Outremer Télécom, Orange, SFR, SRR, Télé 2 Mobile),

- L'Energie & les Utilities (Dalkia, EDF),

- L'Industrie (Air Liquide, Lafarge, Vallourec, Valinox Nucléaire),

- L'Assurance (GMF)

- Le Transport (Chronopost, GEFCO),

- La Santé (ANAP, CH de Mulhouse, CH de Vichy, CHU de Nancy, GH Paris Saint Joseph).



J'ai ensuite rejoint la GMF et le groupe Covéa le 1er septembre 2015 en tant que responsable du service informatique de gestion des sinistres IARD (composé de 42 personnes) et chef de projet RSI (le projet de refonte du système d'informations de gestion des sinistres IARD).



J'ai changé de fonction le 1er septembre 2018 et suis dorénavant le responsable du département Conseil Métier Projet Data et Usage Covéa comprenant des équipes GMF, MAAF et MMA.



Mes compétences :

Pilotage de projets

Conduite du changement

Performance opérationnelle

Formation

Management

Organisation