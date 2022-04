Catherine HAMMER

Je souhaite évoluer vers un poste de DAF ou de RAF en entreprise, poste que j'ai occupé au cours d'une mission de quelques mois

Responsable de dossiers senior en cabinet d'expertise comptable.

Gestion d'un portefeuille comportant de quarante cinq de sociétés de tailles et de secteurs d'activité diversifiés gérée en direct ainsi qu'un portefeuille supplémentaire d'une trentaine de dossiers par l'intermédiaire d'un responsable de dossiers junior sous ma responsabilité.

Management de responsable junior, collaborateur et apprenti qui m'assistent sur le traitement de ces dossiers.

Mission de conseils et études, traitement comptable courant, social, juridique (création, dissolution, liquidation cession, prise de participation...), établissement de bilan et discussion bilan, audit (acquisition, social, interne) ....



Mes compétences :

Gestion de portefeuille clients

Gestion Planning d'un petit groupe

Supervision et contrôle d'un groupe

Autonomie Et Initiative

Juridique : Création Annuel Cessation Liquidation

Social : Paie Charges DADS Contrat ...

Audit d'acquisition