Catherine HARDOUIN

Designer Architecte d'intérieur - diplômée de l'ESAG PENNINGHEN 1977



Je travaille en symbiose avec un réseau d’architectes, designers, ergonomes, merchandisers, graphistes et plasticiens. J’agis comme un ensemblier capable de fédérer des compétences et de fournir les expertises attendues en fonction des besoins d’un projet, du stratégique à l'opérationnel. Je m’intéresse particulièrement aux enjeux de l’innovation et aux nouvelles technologies.



J’enseigne le retail design et la scénographie à l’école de design Strate Collège à Sèvres et la communication dans l'espace à l'école Intuitlab à Paris. Je participe en tant qu’expert design à un programme pédagogique (conception de projets innovants) qui réunit 3 grandes écoles (Strate Collège, Essec, Centrale Paris) et professionnels.



Parcours professionnel



J’intègre en 1978 l’agence ENFI DESIGN, une des premières agences de design en France avec un leadership dans de nombreux domaines d’activités : design industriel, design d’environnement, et ergonomie. Je collabore aux projets liés au cadre et conditions de travail dans le tertiaire, au développement de nouveaux concepts dans la distribution avec Jean Claude Prinz, à la signalétique dans l’espace urbain et commercial. J’expérimente le design au travers de projets tournés vers l’innovation, de collaborations pluridisciplinaires, de méthodes de travail holistiques. En 1986, je fonde avec Claudine Vincent, l’agence BAIA, spécialisée dans la communication appliquée à l’espace. Huit ans plus tard, je fédère les activités de BAIA au sein d’ENFI DESIGN dont je prends la direction pendant quinze ans et réalise de nombreux concepts et projets principalement axés sur la distribution et le tertiaire.



Je suis également présente dans de nombreux salons dédiés au commerce (Equipmag, Salon du Meuble, Pharmagora, etc).



Mes compétences :

Architecture

Branding

Communication

Design

Distribution

Distribution Retail

Merchandising

Retail

scénographie

Signalétique