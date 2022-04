Catherine HENRIET (FAIVRE)

Bonjour,



Durant 9 ans, j’ai occupé le poste de contrôleur de gestion chez deux équipementiers automobiles en Franche-Comté.



Lors de ma deuxième expérience, avec le comptable nous avons mis en place la comptabilité et le contrôle de pour le compte d’une entreprise qui démarrait son activité.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi en comptabilité ou en gestion (plus polyvalent), idéalement à temps partiel.



Mon dynamisme, mon bon relationnel, mes expériences professionnelles me permettront d'être opérationnelle très rapidement.



Mes compétences :

Suivi Budgétaire

Tableaux de bord

Budget

Comptabilité Analytique

Aisance relationnelle

Contrôle de Gestion

Reporting