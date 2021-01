Philippe FRENAISIN

Depuis juillet 2015 : Dirigeant du cabinet RH PARTNERS Franche-Comté, composé des cabinets de Besançon et de Belfort.



Recrutement tous profils, évaluation de compétences, bilans de compétences, reclassement individuel et collectif, coaching, conseil RH.



08/2012 : Gérant de MGC Consulting- Belfort (90)

Développement commercial de la structure : prospection, conclusion des contrats, audits de postes, chasse, sélection des candidats.



1996 - 08/2012 :Reponsable commercial et consultant au sein de RH Partners Besançon(25).



Développement commercial de la structure : prospection, conclusion des contrats, audits de postes, annonces, chasse, sélection des candidats, reclassement collectif...



1995 : Directeur de la formation professionnelle : CCI70.

1993-1994 : Création d'une agence de développement économique territorial à Thonon les Bains (74)

1988 - 1992 : Responsable commercial d'un organisme de formation professionnelle à Besançon (25).



Compétences particulières : développement commercial, connaissance des activités et des métiers de l'industrie.



Mes compétences :

Commercial

Outplacement

RECLASSEMENT

Recrutement

Vente