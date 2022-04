Catherine HERMARY

Au cours de mes différentes expériences professionnelles et mes différentes implications dans des instances politiques, bancaires,associatives et coopératives,j'ai acquis de nombreuses compétences que j'ai pu vérifier et compléter par une formation de R.E.T à l'AFPA de Tours avec l'obtention du diplôme de RET.

Naturellement dotée d'un très bon relationnel, j'apprécie tout particulièrement le travail en équipe; Tant dans le domaine privé que dans le domaine professionnel, je me suis toujours occupée en plus de ma carrière professionnelle, d'animaux et de sports. Autodidacte sur de nombreux points, je suis très curieuses. J'ai toujours su me former pour compléter mes différents acquis.

Très active et entreprenante, je cherche un poste de gestionnaire d'un établissement où je peux m'épanouir pleinement.



Différentes compétences acquises :



Définir la politique produit et assurer la mise en marché d'un établissement touristique



Gérer le budget d'investissement et la fonction d'un établissement touristique



Organiser, animer et gérer les ressources humaines d'un établissement touristique



Mettre en place, piloter et contrôler les différents services d'un établissement touristique



Mes compétences :

définir la politique produits d'un établissement

Gestion administrative du personnel

organiser animer gérer les ressources humaines

gestion budgétaire d'un établisserment

mettre en place piloter contröler les prestations

Gestion financière et comptable