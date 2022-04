Catherine HERNANDEZ

Pendant plus de 20 ans j’ai occupé des postes d’encadrement au sein de grands groupes industriels. Toutes mes missions m’ont amenée à optimiser des organisations, mettre en place de nouvelles méthodes de travail, former et coacher des personnes et des équipes.

J’ai ainsi pu acquérir de solides connaissances du monde de l’entreprise concernant ses organisations, méthodes de travail, enjeux et problématiques.

J’ai aussi développé mon intérêt pour la formation et l’accompagnement ainsi que les qualités nécessaires.



Aujourd’hui je suis coach et formatrice et mon parcours professionnel me permet de toujours rester pratique et pragmatique.



J’accompagne des personnes en séance individuelle et de groupe de telle sorte qu’elles puissent:

- mieux se connaître et s’accepter

- contacter et gérer leurs émotions

- développer confiance en soi et estime d’elles-mêmes

- installer l’optimisme et la joie

- retrouver courage et enthousiasme pour traverser une épreuve

- vivre sereinement toutes les situations

- stimuler leur créativité



et ainsi je les aide à:

- améliorer leurs conditions de vie et de travail

- identifier et adapter leur style de communication et de management

- renforcer leur leadership

- savoir anticiper, détecter et gérer le stress



J’interviens auprès de particuliers, d’entreprises et associations.

Je suis spécialiste de l’accompagnement de personnes en recherche d’emploi et en changement ou évolution de poste



J’utilise divers outils que je choisis et adapte en fonction des situations et du public, tels que:

- l’approche narrative

- la pleine conscience

- le cheval



L’Approche narrative

L’approche narrative considère que l’on construit son histoire de vie et donc son identité à partir des récits de nos expériences de vie liées à notre environnement familial, notre éducation, nos lectures, la culture dominante, les médias, etc.,



Certaines de ces histoires nous enferment dans l’échec et la souffrance.

L’approche narrative permet à la personne de se détacher de l’emprise de ces histoires et favorise le développement d’autres récits alternatifs, porteurs de nouvelles possibilités, qui ont été négligées.

La démarche narrative les aide à reconstruire la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes et de leur vie dans un sens qui correspond mieux à leurs valeurs et à leurs rêves, et à adopter ainsi des relations interpersonnelles plus conformes à leurs désirs.



La Pleine conscience

C’est un entrainement de l’esprit qui consiste à porter son attention sur le moment présent, sans porter de jugement, en se concentrant sur sa respiration. Il permet de se mettre en position d’observateur de son fonctionnement mental et de porter son attention sur ce que l’on pense, ressent et perçoit dans son corps, afin d’en être plus conscient et de pouvoir mieux gérer ses pensées et ses émotions.

Elle permet de se présenter comme on est, d’être cohérent et authentique et ainsi inspirer confiance et adhésion. Elle aide à gagner en sérénité et se ressourcer pour mieux se connaitre, développer sa créativité, ses capacités de concentration et d’écoute. Elle est aussi un excellent moyen pour gérer son stress, savoir aborder les situations difficiles et ne plus se laisser entrainer par des réactions émotionnelles inadaptées.



Le cheval

Le cheval est un expert en communication non verbale.

Il renvoie tel un miroir ce qu'il ressent. Il scanne la personne, se fie au comportement, à l'émotion et au regard. Il est ainsi un puissant révélateur de nos modes de communication émotionnels, corporels et sensoriels et amène les participants à une radicale prise de conscience de leur fonctionnement.



Le cheval est un facilitateur dans le diagnostic de la situation et aide les personnes à :

- Valoriser en instantané les comportements justes

- Contacter les émotions qui les bloquent, les interroger et les libérer

- Identifier leurs forces et faiblesses

- Lever les blocages et apprendre à gérer les situations délicates

- Ancrer profondément les acquis de l'expérience par un ressenti émotionnel fort et la prise de conscience de leurs faits et gestes





Thèmes proposés :

Management : Donner aux managers les clés managériales pour apporter une nouvelle dimension à la pratique de leur métier



Cohésion d'équipe : Créer les conditions d’une réussite collective et développer des valeurs communes pour améliorer l’efficacité de l’équipe



Communication : Appréhender ses modes de communication et les adapter à son propre style pour renforcer leur efficacité



Prévention et gestion des risques psychosociaux : Prévenir et faire face à la souffrance au travail par la mise en place de solutions durables de mieux-être



Sensibilisation au handicap : Porter un autre regard sur le handicap afin d'adapter son comportement et améliorer ainsi le bien vivre dans la diversité



Emploi : Recherche d'emploi, orientation et reconversion professionnelle : apprendre à mieux se connaître, adopter la bonne attitude pour mettre en place une dynamique de réussite



Lieux d’intervention :

Avec le cheval: Centre équestre de Romainville à Pessac (Gironde)

Sans le cheval : Dans les locaux du client ou recherche de salle adaptée au groupe.





Mes compétences :

Coaching individuel et d'équipe

Redonner force et courage

Formation