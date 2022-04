Catherine HERVE

Passionnée de nature et curieuse, j’ai travaillé pendant plus de vingt ans comme ingénieure de projet en environnement en conseillant les collectivités territoriales sur des questions de biodiversité. J’ai aimé mon travail et m’y suis beaucoup investie. Parallèlement à mon activité professionnelle, j’ai toujours pratiqué le sport pour m’aérer et me détendre. Je suis adepte des massages et de la thalassothérapie pour me reposer. J’ai découvert le Shiatsu dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation et j’ai aimé masser les personnes, j’ai donc décidé de quitter mon poste et me former au Shiatsu (Atsu : pression, Shi : doigts), il s'agit d'une pratique manuelle japonaise permettant de favoriser la circulation harmonieuse de nos énergies. Le shiatsu me permet d’accompagner les personnes à se reconnecter à leur corps, à travailler la relation à l’autre par le toucher et à être en accord avec ce que je suis et ce à quoi je crois.



Mes compétences :

Rédaction

Shiatsu sur futon

Shiatsu sur chaise

Gestion de projet

Expertise écologique

Conseil,concertation, sensibilisation Milieu aquat

Gestion milieu naturel