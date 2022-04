Catherine HOEHLINGER

Apres plusieurs années de peinture contemporaine, je me dirige vers la création de produits batiments. L'association de l'art et du travail artisanal m'amène tout naturellement vers le carrelage d'art.



Actuellement mon travail propose deux secteurs de carreaux, le carreaux unique réalisé en collabaration avec des décorateurs,des architectes, des entrepreneurs ou des particuliers désireux d'inclure des pièces uniques dans leurs aménagements intérieurs.

Mais également des pièces artisanales réalisées en série, qui permettent à tout à chacun d'acquérir des produits d'exceptions, entiérement réalisés à la main mais accessibles au plus grand nombre.



Dans un esprit artistique, minimaliste et très actuel ces pièces offrent plus qu'un atout esthetique, elles permettent également de faire entrer l'Art dans nos intérieurs et ainsi de sortir de l'aspect industriel qui rend plus anonyme nos habitats.



Au Plaisir



Catherine



