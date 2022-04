Catherine HUBERT

En quête de nouveaux challenges, je recherche un poste de Responsable Administrative & Commerciale.

Riche d'une expérience complète, j'ai eu la chance de travailler au sein de différentes structures, de la PME au Grand Groupe, dans des domaines d'activité variés et des environnements de travail BtoB et BtoC.

J'assure l'interface entre la Direction et l'environnement de travail interne et externe, mais aussi l'organisation des ressources humaines, matérielles et évènementielles, tout en gérant l'activité comptable.

La réalisation de ces tâches me confère une vision globale de l'entreprise ou du service, condition essentielle pour apporter un soutien pertinent et efficace à toute Direction.

De nature posée et dynamique, Jaime communiquer et sais travailler dans l'urgence sans jamais perdre de vue les priorités. Mon sens de l'analyse, mon investissement et ma discrétion sont autant d'éléments généralement appréciés de ma personnalité.

Attirée par l'international, vous noterez que je maîtrise les langues anglaises et italiennes, tant à l'oral qu'à l'écrit.

L'opportunité de rejoindre une structure stimulante offrira à mon futur employeur la possibilité de s'appuyer sur une personne de confiance et de qualité, et me permettra de relever de nouveaux défis.

Je reste à votre entière disposition pour tout entretien pour vous exprimer, de vive voix, mes motivations.

A bientôt !







Mes compétences :

Assistance comptable

Négociation commerciale

Commerce B2B

Assistance administrative

Logistique

Assistanat de direction

Gestion commerciale

Assistanat commercial

Organisation

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Gestion financière

Gestion de projet

Sage Accounting Software

Comptabilité

Administration des ventes