Catherine HUMBERT

Sens des valeurs et de l’engagement, organisation, autonomie, esprit d’équipe : utiliser ces «clefs » pour opérer dans une structure basée sur la communication et la proximité.



Mes compétences :

MANAGEMENT & gestion du cadre règlementaire

Gestion des ressources humaines

Conduite de projet

Animation de groupes

Assistanat de direction

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Prospection commerciale