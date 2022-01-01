Catherine HURÉ

Mes compétences :
Travail en équipe
Rigoureuse
Dynamique
Entreprises
Jacqueline RIU
- Chargée de Production
SAINT MICHEL SUR ORGE2011 - maintenantEN CHARGE :
DE L'ALLOCATION DES REFERENCES/QUANTITES AUX FACONNIERS
DU CALCUL PRI COMPLET SUR LA BASE DES NOMENCLATURES ET EMPLOIS
DE LA NEGOCIATION DU PRIX FACON
DU SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT DES MATIERES PREMIERES CHEZ LES FACONNIERS, DE CREER LES ORDRES DE FABRICATION ET DE SUIVRE L'AVANCEMENT DE LA PRODUCTION CHEZ LE FACONNIER
DE GERER LES STOCKS DE MATIERES ET DE SUIVRE LEUR CONSOMMATION
DE PILOTER LES AGENTS RESPONSABLES DU SUIVI QUALITE SUR LES LIGNES DE PRODUCTION
DE GERER LES PROBLEMES DE PRODUCTION
DE GERER L'ENSEMBLE DES STOCKS MATIERE CHEZ TOUS LES FACONNIERS CHAINE ET TRAME SUR L'ENSEMBLE DES ZONES DE PRODUCTION
ETABLIR LES BILANS SAISONNIERS
GROUPE ETAM/DIVISION 123
- APPROVISIONNEUR FACON
2000 - 2011PLANIFICATION DES PRODUCTIONS CHEZ LES FACONNIERS
NEGOCIATION DES PRIX ET CALCUL PRI COMPLET
CONTRIBUTION AU RESPECT DU CAHIER DES CHARGES
SUIVI DES MISES AU POINT DES PRODUITS
LANCEMENT ET SUIVI DE LA FABRICATION DES PRODUITS
REPORT DES LITIGES ET BILAN DE SAISON AVEC COORDINATEUR INDUSTRIEL
PRESENTATION DES PROTOTYPES ET COMMUNICATION DES PRI AUX EQUIPES ACHATS