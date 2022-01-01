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Catherine HURÉ

SAINT MICHEL SUR ORGE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Mes compétences :
Travail en équipe
Rigoureuse
Dynamique

Entreprises

  • Jacqueline RIU - Chargée de Production

    SAINT MICHEL SUR ORGE 2011 - maintenant EN CHARGE :
    DE L'ALLOCATION DES REFERENCES/QUANTITES AUX FACONNIERS
    DU CALCUL PRI COMPLET SUR LA BASE DES NOMENCLATURES ET EMPLOIS
    DE LA NEGOCIATION DU PRIX FACON
    DU SUIVI DE L'APPROVISIONNEMENT DES MATIERES PREMIERES CHEZ LES FACONNIERS, DE CREER LES ORDRES DE FABRICATION ET DE SUIVRE L'AVANCEMENT DE LA PRODUCTION CHEZ LE FACONNIER
    DE GERER LES STOCKS DE MATIERES ET DE SUIVRE LEUR CONSOMMATION
    DE PILOTER LES AGENTS RESPONSABLES DU SUIVI QUALITE SUR LES LIGNES DE PRODUCTION
    DE GERER LES PROBLEMES DE PRODUCTION
    DE GERER L'ENSEMBLE DES STOCKS MATIERE CHEZ TOUS LES FACONNIERS CHAINE ET TRAME SUR L'ENSEMBLE DES ZONES DE PRODUCTION
    ETABLIR LES BILANS SAISONNIERS

  • GROUPE ETAM/DIVISION 123 - APPROVISIONNEUR FACON

    2000 - 2011 PLANIFICATION DES PRODUCTIONS CHEZ LES FACONNIERS
    NEGOCIATION DES PRIX ET CALCUL PRI COMPLET
    CONTRIBUTION AU RESPECT DU CAHIER DES CHARGES
    SUIVI DES MISES AU POINT DES PRODUITS
    LANCEMENT ET SUIVI DE LA FABRICATION DES PRODUITS
    REPORT DES LITIGES ET BILAN DE SAISON AVEC COORDINATEUR INDUSTRIEL
    PRESENTATION DES PROTOTYPES ET COMMUNICATION DES PRI AUX EQUIPES ACHATS

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau