Laurie MOSNY

Actuellement Hôtesse d'accueil, réceptionniste bilingue, je souhaite développer mes connaissances acquises et en acquérir de nouvelles, tout en évoluant dans les milieux du tourisme.



Par ailleurs, passionnée par les différences culturelles mondiale, je m'adapte très facilement aux différents clients et je mets tout en oeuvre pour que leurs séjours reste un agréable souvenir et une certaine envie de revenir.



La satisfaction client est ma ligne de conduite dans mon quotidien.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel