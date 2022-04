Catherine IRIS

LA GESTION ET L'INFOMRATIQUE RECONCILIEES

Grâce à une relation directe, sans intermédiaire ni assistant, pour plus d'efficacité et de pertinence, je travaille en collaboration avec les PME/TPE bretonnes pour les aider à améliorer leurs performances grâce notamment à :

- la mise en place de tableaux de bord sur mesure, pertinents, fiables et automatisés sans changer d'organisation informatique

- l'optimisation du partage des données sans ressaisie

- la formation aux outils bureautiques et contrôle de gestion

- la direction financière ou le contrôle de gestion en temps partagé



Mes compétences :

Informatique

Formation

Contrôle de gestion

Organisation

Finance

Conseil