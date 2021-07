Gwenaelle LE ROUX

COMPETENCES:

-Gestion de projet

-Amélioration des processus (Value stream, 5S, FMEA, Root cause analysis),

-Processus de qualification / validation - gestion des modifications



SECTEUR:

-Industrie pharmaceutique – Site de production, Site R&D,

-CRO - Contract Research Organization, Central Lab – Centralized Cardiac Services

- Industrie Dispositifs Médicaux (orthopédie)



REGLEMENTATIONS / RECOMMANDATIONS:

Norme ISO 9001/ ISO 13485

21 CFR Part 11 / 820

GxP (ICH)

SOX, GAMP 5, ITIL



ENVIRONNEMENTS:

-Réseaux d’utilités,

-Equipements de production (formes sèches), conditionnement (primaires, secondaires), lavage (cabines, séchage); R&D et laboratoire

-Systèmes informatisés (Laboratoire, Maintenance, Monitoring, Production, GED)



Mes compétences :

FMEA

5S

Qualité