Catherine ISLER

Le développement personnel est la définition d'un ajustement de l'être humain à sa réalité intérieure. Les approches multidisciplinaires tels que le décodage biologique, la bioherméneutique et tant d'autres encore permettent à l'être humain de se reconnecter à lui-même pour une vie meilleure, plus juste et en harmonie avec le tout.

Si vous avez cette approche de la vie et la conscience qui va avec, je serai heureuse de partager mes découvertes avec vous.







Mes compétences :

radiesthésie médicale

soins énergétiques