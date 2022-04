Catherine JACUZZI

Depuis 1991, Catherine travaille dans la haute-couture, chez Christian Lacroix plus précisément. Au fil de ces 20 années passées chez ce maître incontesté de la haute couture française, Catherine apprend la perfection , mais elle peaufine également son sens inné de la mode et de l’observation, ce qui lui vaut d’être reconnue et parmi ses pairs , et chez Lacroix (qui la nomme directrice de la boutique Saint Honoré), comme une experte en termes de style et de mode. Mélange de tact et de franchise, n’attendez pas de Catherine des « look » clichés vus dans les magazines, mais bien un style qui collera précisément à votre personnalité.







Mes compétences :

Conseils en image

Personal shopper

Directrice de showroom