Catherine JEANNIN

Ingénieur informatique INSA Lyon, je me suis tournée vers l'enseignement après plusieurs années d’expérience en entreprise en tant que DBA Oracle et chef de projet informatique.



J’ai enseigné et enseigne toujours ma spécialité Système d'Information :

- en IUT Informatique,

- à l’université dans le cursus DCG et en Licence Professionnelle

- en formation continue auprès d'adultes

- en CFA en BTS AG,

- en formation initiale en lycée public en classes de Terminale STMG, BTS CG et BTS SIO.



Mes compétences :

Base de données

Base de données Oracle

Enseignement

Enseignement supérieur

Formation

Informatique

Système d'Information