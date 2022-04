Catherine JEANNIN

Business Partner et support stratégique des décideurs (VPs, direction opérationnelle) dans l'analyse des résultats et les choix d'investissement

USGAAP

Expertise dans le domaine comptable et dans les systèmes d'information et excellente capacité d'analyse

Connaissance approfondie des fonctions supports/Corporate (Telecom, Informatique interne, Facilities, Sécurité ...)





Mes compétences :

USGAAP

SOX

Analyse financière

Budget et Controlling

Finance

Partenariats stratégiques

Forecasting

Budgets

Reconciliations

Oracle GL

Oracle Financials

Oracle FA

Oracle Discoverer 2000

Oracle AP

Oracle

ORACLE PO

Microsoft Excel

Hyperion

Balance Sheet

Audit

Reporting

Normes IFRS

Hyperion Financial Management