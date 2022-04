Catherine LEHMANN

Je suis jardinière paysagiste, métier que j’ai exercé à mon compte, puis aux espaces verts de la ville de Montrouge et actuellement dans une entreprise meudonnaise de paysage, pour mon plus grand plaisir....laissant derrière moi le monde de la gestion et des grandes entreprises...



Mes compétences :

Botanique

Aménagements paysagers

Horticulture

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Informatique