Catherine JUGE-MENARD

La "petite" entreprise, Sanofi, dans laquelle je suis rentrée en 1990 est devenue une entreprise pharmaceutique majeure mondiale. Ce développement m'a permis de vivre des expériences riches et variées. La santé est un domaine qui me tient à cœur, l'excellence opérationnelle est une clé de succès. C'est par le bais du métier des systèmes d'information que je me suis intéressée et spécialisée dans les approches d’amélioration continue pour maximiser la valeur des solutions apportées.



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Conduite du changement

Qualité

Formation