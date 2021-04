Thierry JOSSELIN

Fort d'une expérience de vingt ans, j'ai acquis les compétences nécessaires pour la mise en place de stratégies à haute valeur ajoutée ainsi que pour la gestion à succès de grands comptes clients. J'ai démontré mes capacités à pénétrer de nouveaux marchés en gérant de manière organisée et effective les différentes ressources de l'entreprise (Executive Management / Ventes / Marketing / Engineering / Application / Support).



Je suis également formateur interne pour la mise en place d'une notre méthodologie de vente: dans le cadre de ce programme corporate, j'ai formé et certifié 100 vendeurs expérimentés en Europe et en Asie.



J'ai accumulé une grande expérience internationale en travaillant pour des sociétés américaines et japonaises, en résidant 7 ans en Allemagne, et en couvrant avec succès de nombreux pays européens. Je suis trilingue Français - Anglais - Allemand.



Compétences:

- Conception & Implémentation de stratégies de vente

- Augmentation des parts de marché

- Amélioration de la marge brute

- Coordination d'organisation matricielle

- Développement de relations clients à long terme

- Gestion de situation conflictuelle

- Communication claire et efficace

- Compréhension des bases de la finance et des ressources humaines



Mes compétences :

Vente complexe

Gestion de projets

Solutions innovantes

Culture internationale

Business development

Responsable commercial

Grands comptes