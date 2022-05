Valerie TOURNAY-FEUILLET

* Compétences clés : Leadership inspirant | communication et présentations efficaces| Forte orientation client / actions & résultats | solide expertise technique et commerciale en B-2-B –



• Augmentation du Chiffre d'affaires, des parts de marché et de la satisfaction client

• Recherche de différentiation et de valeur ajoutée pour fournir des solutions globales et innovantes.

• Développement et implémentation de stratégies pertinentes pour capturer le marché en amont de la chaine de valeur dans les industries de haute technologie, la R&D et de la fabrication.

• Gestion de projets multiples en environnements complexes

• Management transverse ou direct d’équipes cross-fonctionnelles et multiculturelles en France et à l’international

• Développement et suivi des programmes de collaborations industrielles

• Expertise en ventes complexes et services associés en Europe pour des entreprises internationales.

J’aide mes clients pour accélérer la courbe d’apprentissage et les délais de commercialisation. Je les s accompagne dans l’évolution des technologies innovantes, de leur émergence jusqu’au standard de l’industrie mondiale.

Je suis dans une démarche pro active afin de commencer un reseau sur la région Aquitaine dont je suis originaire

Je souhaite donc avoir le plaisir de faire de belles rencontres et échanges fructueux afin de développer de nouvelles opportunités pour partager et élargir le champ de mes activités à d'autres secteurs d'activité ou environnements potentiels



* Industries recherchées : Aéronautique / Micro et nanotechnologies / High Tech innovantes liées au médical, aux énergies, les applications numériques,



Mes compétences :

Relationship

Développement commercial

Spectrométrie de masse

Vente

Account management

Flexibilité

Marketing

Stratégie

Industrie

Gestion de projet

Chimie

Management