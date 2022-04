Catherine LALANNE

Le projet professionnel vers lequel je m'oriente est d'être auditrice qualité environnement, un métier riche et passionnant au cœur de mes attentes.

Je suis déterminée à occuper ce poste dans un organisme de certification.

Je propose également une collaboration étroite, efficace et rigoureuse en tant que consultante ou chargée de mission aux PME-PMI ou autre structure dont les objectifs sont d’améliorer leurs performances, entrer dans un processus de certification, réaliser des diagnostics, des audits techniques sur leurs process de production, sur leurs systèmes de management ou mettre en place des procédures de fonctionnement.

Durant mon parcours professionnel, j'ai su mettre à profit mes qualités relationnelles, mon sens du service et ma rigueur afin d'assumer les responsabilités qui m'ont été confiées en matière d'Assurance Qualité et de conduite d'audits.

J'ai à présent hâte de partager et d'échanger mes compétences sur le terrain, dans un esprit d'équipe.



Mes compétences :

Normes Qualité

Techniques de laboratoire

Normes Environnementales