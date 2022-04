Catherine LAM DEREEPER

"Rejoindre une équipe

Participer activement à la Stratégie de Développement de l'entreprise

Apporter savoir-être et savoir-faire

Collaborer dans un contexte international de préférence"

Voilà en quelques mots l'épanouissement professionnel que je recherche!

Polyvalence,capacité d'adaptation,curiosité,ténacité travail d'équipe...font que j'attends évidemment toutes vos propositions!



Ayant fait une nouvelle rentrée en logistique service administration des ventes, je gère actuellement un portefeuille clients français et étrangers du secteur automobile et souhaite développer compétences, polyvalence en gardant le cap!