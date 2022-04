Catherine LAMBERT

Arrimage Langues, centre de formation en langues, vous propose d'améliorer vos capacités à établir et à développer avec succès vos relations internationales.



--NOTRE OBJECTIF--



Notre objectif est de vous faire acquérir le langage courant et professionnel qui vous fait défaut lors de rencontres, réunions, présentations ou échanges que ce soit en anglais, espagnol, chinois ou néerlandais. Nous avons l'ambition de vous rendre autonome.





--NOS FORMATIONS--



Nous adaptons nos formations à vos objectifs et à votre situation professionnelle :

- Vous êtes en poste, nos formateurs se déplacent dans votre entreprise ou nous vous proposons des cours en fin de journée ou des repas entièrement dans la langue.

- Vous êtes demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'un DIF ou CIF, nous vous intégrons à un groupe pour des sessions de formation dans les locaux de l'association (durée entre 15 jours et 3 mois).





--NOTRE PÉDAGOGIE--



Notre pédagogie repose sur un constat simple : rien ne vaut un séjour à l'étranger pour apprendre une langue étrangère. Cette solution est pourtant irréalisable pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi Arrimage Langues vous propose des formations 100% dans la langue pour simuler l'immersion. Peu importe la formation choisie, vous vous exprimerez uniquement dans la langue que vous souhaitez apprendre de même que le formateur. Grâce à cette approche vous atteindrez les objectifs fixés initialement rapidement.





--VENEZ DÉPASSER VOTRE BLOCAGE--



Vous considérez probablement que vous avez un blocage ou qu'il vous manque un petit déclic pour parler anglais (ou espagnol, chinois, néerlandais). Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul et aucun cours devant un ordinateur ou par écrit ne vous aidera à casser cette barrière. Pour franchir ce cap, venez apprendre dans un environnement convivial et dédramatisé, venez PARLER une langue étrangère chez ARRIMAGE LANGUES.



