Mise en place d'outils d'aide à la décision et de reporting.



Avec plus de 10 ans d'expérience dans la mise en place de solutions informatiques dans différents domaines d'activités des entreprises et dans le pilotage opérationnel d'équipes, j'ai acquis une solide connaissance des besoins des clients dans la conception et la mise en œuvre de solutions de reporting et d'aide à la décision.



Mes missions peuvent être réalisées en mode forfait ou régie en fonction des besoins.



Catherine Lambert Garrigue

http://catherinelambert.ovh/

catherinelambert@catherinelambert.ovh



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

MOA

Maîtrise d'ouvrage

Informatique

Microsoft SQL Server

MOE

Maitrise d'oeuvre

MS SSIS SSAS SSRS

AMOA SI