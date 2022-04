Catherine LAMIDIAUX

L'aménagement du territoire, la construction et le BTP sont mes domaines de prédilection, particulièrement les chantiers résolument tournés vers la protection de l'environnement, les énergies vertes et le développement durable.



Très heureuse d'y avoir occupé les fonctions pivot d’Assistante de gestion et d'Assistante technique depuis plus de 15 ans pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, je suis actuellement en CUI chez un bailleur social jusqu'en janvier 2018.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Facturation

Comptabilité de chantiers

Réponse aux appels d'offres

Gestion de la sous-traitance

Rédaction de DCE

Marchés publics et privés

Suivi de projet et d'expérimentation

Suivi de chantiers BTP, d'urbanisme et de constru

Révision de prix et répartition de marchés

Fiches financières de marché publics

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publish