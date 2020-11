Michel BONDU

Je suis à la recherche d'un poste à responsabilité technique en gestion de projet et/ou chargé d'affaires.



COMPETENCES / APTITUDES

- Formaliser les besoins, traduire le besoin client en spécification technique et/ou cahier des charges

- Négocier les prestations et les coûts fournisseurs

- Réaliser les plannings en concordance avec les besoins clients. Interface entre les différents services

- Entrer en relation, écouter, échanger, gestion de ressources internes et externes

- Choisir les solutions les plus appropriées en termes de coût, délai, ressource et qualité

- Définir les priorités, contrôle de l'avancement de projet et communication vers le client

- Former aux démarches lean manufacturing et lean office (5S, VSM et autres "best practices")