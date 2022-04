"Conseil et expertise pour vos projets numériques"



J'accompagne les clients dans la définition et construction de leur besoin de transformation digitale.

L'utilisation de différentes méthodologies de conduite d'ateliers et réunions, permet une intégration forte de l'ensemble des équipes projets.

Mon expertise sur les solutions du marchés permets de conceptualiser et construire une solution cible en cohérence avec les attentes et les contraintes client.



Mes compétences :

Banque

Chef de projet

Numérisation

NUXEO

Conduite de projet

Avant vente

Animation d'équipe

Méthode agile

Animation de réunions

ABBYY FLEXICAPTURE

LAD/RAD

KOFAX Total Agility