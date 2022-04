Catherine LAMY

J'ai pris goût pour le métier de la comptabilité à l'issu de plusieurs stages en entreprises durant mes années scolaire.

Depuis, j'ai acquis durant mes expériences des compétences dans le domaine de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, l'informatique, les formations et l'administratif.

Agile comme un félin pour s'adapter à son environnement et solide comme un roc pour résister à la concurrence sont les clés de succès pour une entreprise.

Soucieuse de l'image de l'entreprise, pragmatique, fiable, ordonnée, autonome, professionnelle, pédagogue sont mes principaux attraits pour fiabiliser les process et les outils comptable et financier.



Mes compétences :

Outlook

Ariba (buyer - invoice)

Visuel Rappro

Arpson

Magnitude

Comptable auxiliaire

BO Business Objects

Sofacto

Pack office

Linkki

Coda

Sage

Cegid

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Analyse de données