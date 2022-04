Catherine LANDRU

Ingénieur ENSITM, titulaire du DESS CAAE-MBA, j’ai commencé ma carrière dans l’industrie textile, puis dans le groupe SOLFIN, leader de la vente directe de prêt-à-porter à domicile, comme responsable des approvisionnements et de la qualité.



J’ai, alors, participé à la réussite de la « révolution informatique », en pilotant les projets supply chain et contrôle de gestion, avant de rejoindre INTERSPORT, comme responsable infocentre.



En 2000, avec COGNICASE, ma carrière prend un nouvel élan, comme consultante en management de projet, sur des missions dans la distribution et l’industrie spatiale (ASTRIUM EADS).



Actuellement, je suis chargée de mission auprès des entreprises par l'INSEE.