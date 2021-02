Denis MORIN

Je passe de plus en plus de temps à organiser et animer des réunions de groupe, où la créativité et les émotions sont les bienvenues, basées sur l'approche Processwork. Cela me plait e plus en plus.

J'ai vu dans différents contextes que cette exploration collective de situations complexes a des impacts très puissants. Je pense qu'elle pourrait être utilisée dans de nombreux cas, y compris dans des situations conflictuelles et je souhaite la développer davantage, avec mes collègues Processworkers.

Lorsque c'est nécessaire, j'utilise également "Inner Relationship Focusing", "Clean language" et "Power of 6" pour des séances de coaching individuel.



En tant que business coach, je travaille notamment pour plusieurs start-up européennes, car je suis l'un des coachs du programme SME Instrument (aujourd'hui European Innovation Council). J'utilise mes compétences en coaching et notamment la méthode Processwork pour faire face à des situations critiques.



Mes interventions combinent des processus linéaires et non linéaires et sont basées sur une attention particulière, la clarification des objectifs, le transfert de savoir-faire ainsi que le plaisir lié au travail d'équipe.



Mon parcours professionnel précédent en quelques mots :

- > Ecole des Mines de Paris et DESS daménagement et durbanisme à Sciences Po Paris.

- > Ingénieur détudes dans une entreprise de construction de canalisations (Bonna).

- > Ingénieur conseil au sein dune société travaillant dans le domaine de la protection de lenvironnement : Safege ingénieur conseil. Pendant 9 ans, pour le compte de clients publics et privés, jai diagnostiqué des problèmes, conçu des solutions et suivi leur réalisation dans des contextes extrêmement variés tant sur le plan technique (assainissement, eau potable, écologie) que sur le plan géographique (Afrique, Asie, Europe).

- > Responsable commercial Amérique Latine pour Degrémont, le groupe français leader en ingénierie du traitement deau pour lequel jai négocié des contrats en Amérique Latine pour de grandes métropoles,

- > Directeur du département BOT (Partenariats Public Privé) de Degrémont. Création et développement de cette nouvelle activité intégrant le financement, la construction et lexploitation dinfrastructures de transport et traitement des eaux. Ce fut loccasion de mettre en œuvre un nouveau type de partenariat public/privé avec la participation d'autres filiales du groupe SUEZ. Ces responsabilités mont amené à gérer des projets complexes avec des équipes pluridisciplinaires dans un contexte international.

- > Secrétaire Général de la plus grosse entité opérationnelle de Degrémont (Business Line Europe). Au delà de mes responsabilités opérationnelles (contrôle de gestion et animation du Comité exécutif), cela m'a permis de créér et d'animer deux groupes de travail européens, l'un pour le développement des services en Europe et l'autre pour la mise en réseau dentités européennes indépendantes.



Mes compétences :

Facilitation d'Open Forums

Gestion de conflits

Partenariat public privé

Développement international

Accompagnement

Marketing

Aménagement du territoire

Environnement

Contrat de partenariat

Financement de projet

Conduite du changement

Conseil

Financement de l'innovation

Innovation

Gestion de projet

Coaching